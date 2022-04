Few products elicit as much intrigue as expensive wine. The oldest and rarest bottles across the globe carry hefty price tags, retailing at as much as $100,000.

Unsurprisingly, the list of most expensive wines worldwide is dominated by Pinot Noirs and Chardonnays produced in France. Read to find the top 25 most expensive wines from across the globe.

25. Leroy Domaine d’Auvenay Auxey-Duresses Les Clous, Côte de Beaune, France

Type: Chardonnay

Average price: $8,145

Max price: $12,648

24. Domaine Jean Yves Bizot Echezeaux Grand Cru, Côte de Nuits, France

Type: Pinot Noir

Average price: $8,882

Max price: $13,891

23. Leroy Domaine d’Auvenay Auxey-Duresses La Macabree, Côte de Beaune, France

Type: Chardonnay

Average price: $9,006

Max price: $12,520

22. H.M Borges Terrantez ‘T’ Vintage, Madeira, Portugal

Type: Terrantez

Average price: $9,134

Max price: $19,999

21. Domaine Jean-Louis Chave Ermitage ‘Cuvée Cathelin’, Rhône, France

Type: Syrah

Average price: $9,714

Max price: $20,353

20. Henri Jayer Echezeaux Grand Cru, Côte de Nuits, France

Type: Pinot Noir

Average price: $10,091

Max price: $18,600

19. Leroy Domaine d’Auvenay Meursault Les Narvaux, Côte de Beaune, France

Type: Chardonnay

Average price: $10,116

Max price: $16,863

18. Domaine Leroy Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits, France

Type: Pinot Noir

Average price: $10,273

Max price: $30,274

17. Leroy Domaine d’Auvenay Puligny-Montrachet en La Richarde, Côte de Beaune, France

Type: Chardonnay

Average price: $10,715

Max price: $14,457

16. Leroy Domaine d’Auvenay Meursault, Côte de Beaune, France

Type: Chardonnay

Average price:$10,730

Max price: $14,053

15. Leroy Domaine d’Auvenay Puligny-Montrachet Les Enseigneres, Côte de Beaune, France

Type: Chardonnay

Average price: $11,255

Max price: $17,999

14. Domaine Leroy Richebourg Grand Cru, Côte de Nuits, France

Type: Pinot Noir

Average price: $11,445

Max price: $24,268

13. Domaine de la Romanée-Conti Montrachet Grand Cru, Côte de Beaune, France

Type: Chardonnay

Average price: $12,092

Max price: $25,551

12. Leroy Domaine d’Auvenay Les Folatieres, Puligny-Montrachet Premier Cru, France

Type: Chardonnay

Average price: $12,386

Max price: $23,015

11. Leroy Domaine d’Auvenay Mazis-Chambertin Grand Cru, Côte de Nuits, France

Type: Pinot Noir

Average price: $12,436

Max price: $29,111

10. Domaine Leroy Chambertin Grand Cru, Côte de Nuits, France

Type: Pinot Noir

Average price: $12,902

Max price: $30,661

9. Leroy Domaine d’Auvenay Les Bonnes-Mares Grand Cru, Côte de Nuits, France

Type: Pinot Noir

Average price: $13,080

Max price: $29,870

8. Leroy Domaine d’Auvenay Les Gouttes d’Or, Meursault Premier Cru, France

Type: Chardonnay

Average price: $14,484

Max price: $22,804

7. Domaine Georges & Christophe Roumier Echezeaux Grand Cru, Côte de Nuits, France

Type: Pinot Noir

Average price: $15,658

Max price: $50,648

6. Egon Muller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel, Germany

Type: Riesling

Average price: $17,671

Max price: $44,714

5. Domaine Leflaive Montrachet Grand Cru, Côte de Beaune, France

Type: Chardonnay

Average price: $19,339

Max price: $26,189

4. Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru, Côte de Nuits, France

Type: Pinot Noir

Average price: $19,747

Max price: $35,906

3. Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru, Côte de Nuits, France

Type: Pinot Noir

Average price: $25,668

Max price: $105,265

2. Leroy Domaine d’Auvenay Chevalier-Montrachet Grand Cru, Côte de Beaune, France

Type: Chardonnay

Average price: $31,697

Max price: $70,264

1. Domaine Leroy Musigny Grand Cru, Côte de Nuits, France

Type: Pinot Noir

Average price: $43,876

Max price: $102,141