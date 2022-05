Whether sipped straight or mixed in a cocktail, tequila is a versatile spirit that has continued to capture the attention of American drinkers, making the United States the largest export market for the popular agave spirit.

Tequila is natively Mexican, and production must occur exclusively south of the border for the spirit to officially carry the name. Unsurprisingly, each of the most expensive worldwide tequilas — the majority of which will set you back over $1,000 — are produced in Jalisco, which has been aptly named the “Magical Town of Tequila.”

Read on to find out the 25 most expensive tequilas in the world.

25. Dos Artes Tequila Extra Añejo, Jalisco, Mexico

Average price: $652

Tasting notes: Vanilla, oak

24. Asombroso 11 Year Tequila Añejo, Jalisco, Mexico

Average price: $663

Tasting notes: Toasted vanilla, honey

23. Fuenteseca Reserva 18 Year Old Tequila Extra Añejo, Jalisco, Mexico

Average price: $703

Tasting notes: Granny smith apple, vanilla, cedar, sandalwood

22. Don Julio Última Reserva Tequila Extra Añejo, Jalisco, Mexico

Average price: $788

Tasting notes: Apricot, orange, honeyed agave

21. DeLeon ‘Leona’ Tequila Añejo, Mexico

Average price: $857

Tasting notes: Dried fruit, caramel, honey, citrus, vanilla, oak

20. Codigo 1530 Rare Hare Anejo Conejo Double Barrel Tequila Añejo, Jalisco, Mexico

Average price: $912

Tasting notes: Cherry, fig, pepper, vanilla bean

19. Casa Maestri Reserva de MFM Extra Añejo Tequila, Mexico

Average price: $971

Tasting notes: Citrus fruits, herbs

18. Fuenteseca Reserva 21 Year Old Tequila Extra Añejo, Jalisco, Mexico

Average price: $1,067

Tasting notes: Oaky vanilla, coconut

17. Padre Azul Cristalino Super Premium Tequila Añejo, Mexico

Average price: $1,174

Tasting notes: Vanilla, caramel, chocolate, cinnamon, dried fruits

16. Casa Dragones Pedro Reyes Epicuro Special Edition Tequila Joven, Mexico

Average price: $1,350

Tasting notes: Vanilla, pear, hazelnut

15. Cincoro Tequila Extra Añejo, Jalisco, Mexico

Average price: $1,510

Tasting notes: Oak, sweet agave, caramel, light vanilla

14. Tesla Tequila Añejo, Mexico

Average price: $1,573

Tasting notes: Cinnamon, pepper

13. Asombroso 11 Year Old Limited Edition ‘del Porto’ Tequila Añejo, Jalisco, Mexico

Average price: $1,711

Tasting notes: Oaky, floral undertones, toffee, sweet port

12. Asombroso ‘The Collaboration’ Tequila Añejo, Jalisco, Mexico

Average price: $1,775

Tasting notes: Caramel, butterscotch, sweet cream, cherry, blackberry, apple, oak, smoke

11. Clase Azul ‘Ultra’ Tequila Extra Añejo, Jalisco, Mexico

Average price: $1,929

Tasting notes: Prune, cinnamon, caramel cream, vanilla, crystallized ginger

10. Dos Lunas Grand Reserve Tequila Extra Añejo, Jalisco, Mexico

Average price: $2,612

Tasting notes: Chocolate-covered cherries, dark chocolate, smoked almonds, oak, caramel

9. Código 1530 XII Extra Añejo, Jalisco, Mexico

Average price: $2,625

Tasting notes: Nose of dried fig, dark cherry, deep oak, exotic spice

8. Jose Cuervo Aniversario 250 Tequila Extra Añejo, Jalisco, Mexico

Average price: $2,976

Tasting notes: Agave, chocolate, butterscotch, vanilla

7. Clase Azul Dia de los Muertos Tequila, Jalisco, Mexico

Average price: $3,078

Tasting notes: Citrus, clove, roasted coffee, orange blossom

6. Codigo 1530 French Cognac Casks 13 Year Old Tequila Extra Añejo, Jalisco, Mexico

Average price: $3,416

Tasting notes: Vanilla, cocoa powder, cinnamon, peat

5. Clase Azul Edicion Especial Rosa Pink Tequila, Jalisco, Mexico

Average price: $3,899

Tasting notes: Hazelnut, vanilla

4. Patrón Limited Edition En Lalique Serie 1 Tequila Extra Añejo, Jalisco, Mexico

Average price: $7,174

Tasting notes: Caramel, honey, dried fruits, nuts

3. Patrón Limited Edition En Lalique Serie 2 Tequila Extra Añejo, Jalisco, Mexico

Average price: $8,366

Tasting notes: Apple, banana, pear, vanilla, light agave, pecans, raisins, oak, caramel

2. Clase Azul Puebla Limited Edition Tequila, Jalisco, Mexico

Average price: $8,875

Tasting notes: Toasted oak, nutmeg, blackberries, cinnamon, cacao, orange peel, vanilla, raisins

1. Dos Armadillos ‘Sterling Silver ‘ Tequila Extra Añejo, Jalisco, Mexico